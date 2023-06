Réforme des retraites : les transports en commun perturbés à Montpellier ce mardi

À l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 6 juin 2023, des perturbations sont à prévoir dans les transports en commun de la métropole de Montpellier. Les manifestations en centre-ville impacteront fortement la ligne 4 de tramway à partir de 10 heures. Il y aura aussi des perturbations sur les lignes 2, 3 et 4 de tramway et les lignes de bus desservant la ville de Montpellier.

Le service de la ligne 1 du tram, des navettes Ovalie et Gare Montpellier Sud de France, et des lignes de bus desservant les autres communes de la métropole sera maintenu aux horaires habituels d’un jour de semaine. L’Espace Mobilité situé rue Jules-Ferry à Montpellier sera fermé durant cette journée et les Espaces Mobilité Maguelone et Mosson accueilleront le public à leurs horaires habituels.