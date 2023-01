Réforme des retraites : moins de trams et de bus jeudi à Nantes

Les bus et tramways circuleront à Nantes ce jeudi mais avec une moindre fréquence.

Il faudra patienter avant de monter dans le tram ou le bus ce jeudi à Nantes mais la situation s'annonce moins compliquée que dans les trains.

ⓘ Publicité

La Semitan annonce un tramway toutes les 6 à 8 minutes et un busway toutes les 5 à 11 minutes.

Pour les chronobus, l'attente est estimée entre 10 et 16 minutes.

Les autres bus circulent, certains en service normal, d'autres comme le week-end ou les vacances.

Le Navibus et la navette aéroport fonctionnent, de leur côté, normalement.

Enfin, les lignes impactées par la manifestation en centre-ville seront coupées de 10h à 14h30.

Le plan de transport détaillé de la Semitan

Fréquences tramway : ligne 1 (6 mn), ligne 2 (8 mn), ligne 3 (8 mn)

Fréquences busway : ligne 4 (de 5 mn à 8 mn) et ligne 5 (de 7 mn à 11 mn)

Fréquences chronobus : C1 (de 10 mn à 12 mn), C2 (de 9 mn à 13 mn), C3 (10 mn à 13 mn), C4 (10 mn à 16 mn), C6 (12 mn à 14 mn), C7 (12 mn à 15 mn), C9 (14 mn à 16 mn), C20 (13 mn à 16 mn)

Bus : En horaires jour bleu (service normal) : 27, 33, 40, 42, 47, 59, 66, 67, 71, 77, 78, 79, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, les lignes Express E1 et E8 et les circuits de la Chapelle. En horaires jour vert : 10, 11, 12, 23, 26, 30, 36, 38, 50, 54, 69, 75, 80, 85, 86, 97, 98 et la ligne Express E5. En horaires jour jaune : 28, 60, la ligne Express E4.

Autres services : Les services Navibus et la navette aéroport fonctionneront normalement.

Pour les lignes + circuits scolaires : la liste des services ne fonctionnant pas sera disponible mercredi 18 janvier sur tan.fr.

Les lignes impactées pendant la manifestation de 10h à 14h30

Ligne 1 du tramway : coupée entre Commerce et Duchesse Anne

Ligne 2 du tramway : terminus à 50 Otages

Ligne 3 du tramway : coupée entre Commerce et Hôtel Dieu

Ligne 4 du Busway : parcours normal

Ligne C1 : coupée entre Copernic et Foch Cathédrale

Ligne C2 : terminus à Talensac

Ligne C3 : coupée entre Copernic et Gare SNCF Sud

Ligne C6 : coupée entre Delorme et Foch Cathédrale

Ligne 11 : coupée entre Square Daviais et Foch Cathédrale

Ligne 12 : coupée entre Talensac et Foch Cathédrale

Ligne 23 : coupée entre Copernic et Talensac

Ligne 26 : coupée entre Gaston Veil et Delorme

Ligne 54 : terminus à Delorme

Navette aéroport : terminus à Hôtel Dieu

Toute l’information sera disponible en temps réel sur le site internet tan.fr rubrique info trafic, l’appli mobile Tan et sur twitter via le compte officiel : reseau_tan