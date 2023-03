Réforme des retraites : quelles perturbations sur les transports en Bretagne pour la grève du 15 mars ?

L'intersyndicale appelle à la grève et à la manifestation contre la réforme des retraites ce mercredi 15 mars, alors que la commission mixte paritaire (sept députés et sept sénateurs) se réunit à partir de 9 heures pour trouver une version commune du projet de loi.

En plus des appels à la grève, les transports en commun peuvent être perturbés au passage des manifestations, dans 22 villes de Bretagne.

Parmi les perturbations attendues :

Trains

Il faut compter sur 6 TGV Ouigo et 6 TER sur 10 en Bretagne, avec un trafic encore légèrement perturbé jeudi.

Autocars

BreizhGo annonce des perturbations en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan sur les services scolaires.

Dans les Côtes d'Armor, plusieurs lignes scolaires des Côtes d'Armor ne sont pas assurées, notamment à Paimpol, St Brieuc et Lamballe.

Dans le Morbihan, plusieurs lignes scolaires ne sont pas assurées pour le centre scolaire Port-Louis/Riantec, pour le centre scolaire d'Hennebont (hors collège Kerlois), pour le centre scolaire d'Etel, pour le centre scolaire de Carnac, pour le centre scolaire d'Auray/Brech, pour le centre scolaire d'Auray/Pluneret/Sainte-Anne d'Auray, pour le centre scolaire de Vannes, pour le centre scolaire de Baud.

En Ille-et-Vilaine, les services suivants ne seront pas assurés le 15 mars : pour Dinard : retours des DI2 et DI4, pour Liffré : P33 et pour Fougères : F03.

Sur les transports urbains

Il s'agit des perturbations selon les informations qui sont en notre possession, en fonction des services qui ont communiqué sur les modifications de ce jour.

A Brest, Bibus prévoit un peu moins d'un tramway sur deux, soit une rame toutes les 10 minutes aux heures de pointes, 15 minutes sinon. Le trafic est très perturbé sur les lignes de bus 12-3-6-19. Pas de perturbation sur le téléphérique.

A Rennes, le STAR indique des perturbations pour ce mercredi 15 mars. Si les lignes A et B du métro fonctionnent normalement, les lignes de bus Ts36, Ts91, 14, 32, 34, 153, 159, 164, 210 ne circulent pas de la journée. Il y aura aussi des perturbations dans le centre ville au passage de la manifestation qui commence à 11h de la place de Bretagne.

A Lorient, les bateaux et les bus ne circulent que de 6h30 à 20 heures, avec des perturbations sur les réseaux CTRL et sous-traitants. Pas de circulation sur les lignes 13-30-33-36-37, perturbations sur les lignes T1-T2-T3-T4-10-11-14-31-32-34 et sur les linges entreprises 122-123/ Pas de perturbations sur les lignes scolaires.

A Vannes, la préfecture du Morbihan indique que la circulation sera perturbée à partir de 10h "sur le rond-point de Kerlann et ses alentours. Des voies de sortie de la RN 165 à proximité du giratoire de Luscanen seront neutralisées. Les déviations et interruptions de circulation n’interviendront que le temps du passage du rassemblement" précise la préfecture*.*

En raison de la manifestation et de l'appel à la grève, le réseau des bus Kicéo à Vannes est perturbé avec des départs supprimés sur certaines lignes. Les transports scolaires fonctionnent normalement.

A Morlaix, Linéotim précise que les lignes 1-2-3-4-N1-N2 peuvent être interrompues pendant la durée de la manifestation (à partir de 10h30), les arrêts Viaduc, Les Morlaisiennes, Place Cornic ne sont pas desservis durant la manifestation.

A Quimperlé, pas de bus en centre-ville entre 10h30 et 13h30 au moment de la manifestation. Cela concerne également les transports scolaires de midi, ceux de 13 heures sont assurés au fil de la réouverture des voies.

A Saint-Malo, le réseau MAT est perturbé également ce mercredi.

A Saint-Brieuc, les transports du réseau TUB sont touchés par la grève de ce mercredi 15 mars. Si le transport scolaire fonctionne normalement, ce n'est pas le cas des lignes M3, A, C, 20, 30, 50, 60, 100, TE1, TE50 et NCV.