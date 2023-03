Réforme des retraites : trois dépôts bloqués, trafic des bus très perturbé à Toulouse

La circulation des bus et des lignes Linéo est encore plus perturbée que prévue ce jeudi à Toulouse.

Au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron et à l'occasion de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les dépôts de bus Tisséo de Langlade (route d'Espagne), Atlanta (Croix-Daurade) et Colomiers sont ce jeudi 23 mars bloqués par des manifestants depuis 5h30, prévient Tisséo. Ils imposent un filtrage qui limite l'entrée et la sortie des véhicules.

En conséquence, la grande majorité des lignes de bus intra-toulousaines et tous les Linéo ne fonctionnent pas correctement ce matin. Seules une cinquantaine de les lignes qui ne partent pas de Toulouse roulent dans des conditions normales comme la ligne 17 entre Andromède (Blagnac) et Mondonville, ou la 32 entre la gare des Ramassiers à Colomiers et Brax. Les bus qui desservent le Muretain sont en service.

Manifestation prévue devant Météo France

Comme à chaque journée de grève, la circulation des trams ce matin est aussi ralentie en particulier sur la partie nord des lignes, à partir d'Ancely vers le Meett ou l'aéroport. Comptez un tram toutes les 14 minutes. Les métros et le téléphérique fonctionnent sans difficultés.

La manifestation à Toulouse partira à 15h00 de Saint-Cyprien. Le collectif "On arrête tout" a aussi prévu ce jeudi matin des actions à hauteur du quartier Barrière de Paris. Ils veulent aussi manifester près du site Météo France de Basso Cambo.