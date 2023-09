Réforme du stationnement : le maire de La Rochelle promet "des ajustements"

Après les annonces-choc, l'heure des "ajustements" à La Rochelle. Cette rentrée a été marquée par le lancement d'une

vaste réforme du stationnement en centre-ville . Objectif : limiter la place des voitures en ville, et lutter contre les "voitures ventouses". Cela passe par la suppression de 2.000 places gratuites (sur 3.000) et par l'extension de la "zone orange" où le stationnement est plus cher. Une réforme ambitieuse, qui a provoqué de nombreuses critiques, et même des pétitions. Ce qui pousse le maire Jean-François Fountaine à proposer "quelques ajustements".

"On a échangé avec les habitants", a précisé Jean-François Fountaine lundi 25 septembre, à l'occasion de sa conférence de presse de rentrée. Si certains ont demandé l'extension de la piétonisation à d'autres rues, comme la rue de l'Escale, "d'autres nous disent : attention, la zone verte nous convient et la zone orange nous pose des soucis. On va pouvoir prendre tout ça en considération dans nos aménagements" qui doivent prendre quelques mois. "Le cap est le même, mais on écoute toutes les situations particulières" promet toutefois le maire de La Rochelle.

Et maintenant, le big-bang des déchets

La ville s'apprête à lancer un autre changement potentiellement explosif : celui des déchets. Des réunions publiques sont prévues "très prochainement" pour évoquer la fin de la collecte des sacs poubelle en porte à porte dans l'hypercentre. Pour compenser, des bornes d'apport volontaire seront déployées. A terme, elles seront accessibles avec une carte, pour limiter le nombre de passage. A l'échelle de l'agglo, le compostage doit être multiplié, notamment en pied d'immeuble.