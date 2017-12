C'est dans un peu plus de trois semaines qu'entre en vigueur la réforme du stationnement à Montpellier. En résumé, les tarifs ne changent guère, mais on pourra stationner moins longtemps dans certaines zones de la ville. Une façon de libérer plus rapidement des places pour ceux qui en cherchent.

Montpellier, France

A chaque 1er janvier son lot de bonnes résolutions ou de nouveautés, plus ou moins réjouissantes. Et parmi ces nouveautés, la réforme du stationnement à Montpellier.

Une réforme annoncée depuis plusieurs mois, mais qui entrera donc en vigueur dans un peu moins de 3 semaines maintenant.

Les élus de la ville en ont dévoilé les détails ce mardi après-midi.

En résumé: plusieurs changements de zonage, c'est à dire de tarification en fonction de la couleur (jaune, orange ou verte), des tarifs de stationnement qui restent identiques, voire qui baissent sur la durée, ou encore des facilités pour les résidents ou pour certains professionnels.

Du vert à l'orange

La ville conserve les trois couleurs déjà connues des automobilistes: tarif jaune pour la courte durée, à savoir 2h maximum, tarif orange pour la durée dite moyenne, 4 heures maxi, et la zone verte pour la longue durée: 6h. Les tarifs restent les mêmes mais plusieurs rues passent du vert à l'orange afin d'augmenter les rotations et permettre aux automobilistes de trouver des places plus facilement.

Des tarifs qui restent identiques et d'autres qui apparaissent

L'autre nouveauté c'est la baisse des tarifs résidents qui passent de 7,50 euros l'abonnement mensuel à 3 euros, ou de 90 euros l'abonnement annuel à 30 euros. Un tarif pour les professionnels du quotidien est également mis en place (artisans, professionnels de santé ou aides à domicile): 2 euros par jour, 20 par mois ou 200 par an.

TAM, nouveau gestionnaire du stationnement

Enfin l'autre grande révolution c'est que çà n'est plus la ville qui gérera le stationnement, mais TAM, la société d'économie mixte qui a déjà en charge les transports en commun. C'est elle qui, en 2018, installera 600 nouveaux horodateurs intelligents et connectés. On pourra d'ailleurs tout gérer depuis son smartphone ou son ordinateur personnel: ses abonnements ou encore le renouvellement d'un stationnement en cours. Du stationnement 2.0 en quelque sorte, censé améliorer le quotidien des automobilistes.