Région Auvergne-Rhône-Alpes : "30.000 à 40.000 élèves n'auront pas de transport scolaire à la rentrée"

"Des milliers d'enfants seront privés de cars scolaires à la rentrée de septembre" déplore Jean-Sébastien Barrault, le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV). "Dans la région AURA, un peu plus de mille conducteurs manqueront à la rentrée de septembre, tous les départements sont concernés" précise Michel Seyt, le vice-président de la FNTV en Auvergne-Rhône-Alpes.

"Dans la région, mille conducteurs manqueront à la rentrée"

"30.000 à 40.000 élèves n'auront pas de transport scolaire à la rentrée, c'est énorme" ajoute Michel Seyt. "C'est la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation, jamais la profession n'a été dans une situation où elle devra renoncer à certains contrats qu'elle a signés avec la région pour le transport scolaire".

"C'est vraiment du jamais vu" - Michel Seyt, vice-président de la FNTV en AURA

Chez Voyages Loyet, autocariste et voyagiste basé à Aime-La-Plagne en Savoie, qui compte une centaine de conducteurs, il en manque une quinzaine pour fonctionner normalement. "Ça veut dire qu'aujourd'hui on est obligé de refuser du travail, c'est dur quand on a une société, qu'on revient de deux années compliquées à gérer, c'est triste" explique Eléonore Chevallier-Curt, la responsable des ressources humaines aux Voyages Loyet. "_On se retrouve coincé sur les transports scolaires parce que l'autre activité reprend, le voyage_, les sorties à la journée, et les besoins sont concentrés sur des horaires bien particuliers : le matin et le soir, si on a pas le personnel pour faire ces pics ça peut engendrer des soucis de logistique".

Une crise des vocations

Dans le groupe Faure basé à Valencin en Isère, dont l'activité est concentrée à 70% sur le transport scolaire, dans plusieurs départements de la région AURA, il manque également des chauffeurs. "Il nous manque entre 30 à 50 conducteurs sur l'ensemble du groupe, de mille salariés" explique le directeur général Antoine Cataldo.

Comme l'hôtellerie-restauration, le secteur du transport scolaire traverse une véritable crise des vocations, accentuée par la crise sanitaire et peine à recruter des conducteurs. "Je pense qu'il faut continuer à améliorer le revenu de nos conducteurs pour que le métier soit plus attractif" ajoute Antoine Cataldo. "Il y a peut-être à réécrire un modèle social dans notre métier, la particularité du transport scolaire c'est que c'est tôt le matin et tard le soir, beaucoup de contrats à temps partiel fractionné" ajoute Michel Seyt.

Plusieurs solutions envisagées

Pour Antoine Cataldo, "il faut décloisonner, regarder dans les autres professions, le conducteur peut être conducteur le matin et puis faire des rentrées scolaires et à midi aller servir dans un restaurant".

"Les sociétés de nettoyage aussi manquent de main d'œuvre, le conducteur peut conduire en fin d'après-midi un car scolaire puis aller nettoyer une banque ou un magasin, on peut marier deux métiers pour que les conducteurs aient plus de temps de travail" ajoute Antoine Cataldo qui demande aux collectivités territoriales de payer le juste prix pour les transports scolaires.

"Un prix est un prix, les appels d'offres, on ne peut pas avoir des prix en deçà de ce que ça coûte ; _les collectivités territoriales doivent mesurer complètement ce que coûte un service, un vrai service public_" insiste le directeur général du groupe Faure.