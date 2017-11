Réglage de vos phares : 11e opération "lumière et vision" à Tarnos

Cela se remarque encore plus depuis qu'on a changé d'heure, beaucoup de voitures roulent avec des phares mal réglés ou même carrément cassés. Ce jeudi à Tarnos, c'était justement la 11e opération "Lumière et vision".

On a tous déjà froncé le front ou insulté l'automobiliste d'en face qui nous a mis ses pleins phares dans les yeux, la nuit, sur la route. Et bien peut-être, tout simplement que ses phares étaient mal réglés et qu'il ne le savait pas. Pourtant cela peut être très dangereux. Pour lui d'abord. Mais aussi pour nous. Confusion, manque de visibilité, éblouissement. Les risques sont grands.

Faire vérifier régulièrement ses phares

C'est pour éviter ce genres de situations dangereuses que la police municipale de Tarnos et les apprentis du CAP "maintenance de véhicules automobiles" du lycée Ambroise Croizat organisaient, ce jeudi, la 11e opération de prévention routière "Lumière et vision" sous la médiathèque. Toute la journée, les jeunes ont vérifié, réglé et remplacé gratuitement (en partenariat avec Groupama et Feu Vert) quand il le fallait, les phares et les essuie-glaces des automobilistes. Une aubaine dont beaucoup ont voulu profiter.

45 à 90€ d'amende

Et si l'aspect sécurité ne vous convainc pas, l'aspect financier le fera peut-être. Le brigadier chef Banja de la police municipale de Tarnos vous rappelle ce qu'il peut vous en coûter de rouler avec un phare mal régler : "L'amende peut aller de 45 à 90€ mais surtout, pour un défaut d'optique, on peut même immobiliser immédiatement votre véhicule, explique le policier. L'autre nouveauté, ajoute ce référent de la sécurité routière dans le département des Landes, c'est le contrôle technique. Depuis le mois de septembre, un phare trop mal réglé peut vous valoir une contre-visite."