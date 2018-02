Brive-la-Gaillarde, France

Rien n'oblige la SNCF à faire une expertise indépendante au sujet des autorisations de départ des trains. Selon les informations de France Bleu Limousin, voilà la réponse du tribunal de Brive qui avait été saisi en référé sur la question au début du mois de février.

La justice donne donc raison à la direction de la SNCF qui, depuis le mois de décembre dernier, a transféré ces missions des agents des quais aux contrôleurs et conducteurs. Ils sont désormais eux mêmes chargés de s'assurer que les trains peuvent partir en toute sécurité. Et c'est précisément pour cette raison que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la gare de Brive avaient réclamé à la direction de pouvoir faire une expertise indépendante sur la question.

"Sécurité et conditions de travail pas suffisamment remises en cause"

Pour motiver sa décision, le tribunal explique que le projet n'est pas assez important pour obliger la direction à recourir à une expertise. Car "ni les conditions de sécurité ni les conditions de travail ne sont suffisamment remises en cause" relate Me Eric Dauriac, l'avocat de la SNCF. Il se félicite de cette décision car c'est ce qu'il avait plaidé au début du mois, et le tribunal l'a entendu. "Il a repris toute une liste d'éléments, qui est prévue par le code du travail, qui font que le projet ne peut pas justifier cette expertise." Pas de licenciement des salariés, pas de mutation, pas de modification ni des lieux ni des horaires de travail, il y a seulement des réajustement sur les missions.

"On peut attendre qu'il y ait eu des accidents graves"

Et puis, depuis le mois de décembre, ce basculement des missions des agents des quais aux contrôleurs et conducteurs n'a pas posé problème dit, en substance, le tribunal. "Alors que _des incidents ont bien été signalés_", s'agace Me Philippe Clerc, l'avocat des élus des CHSCT. "Pour admettre que le projet est important et que son impact est significatif, on peut attendre qu'il y ait eu des accidents graves ou mortels. Ca, c'est la politique du pire. Les CHSCT sont, il faut le rappeler, des organes de prévention. La prévention, comme son nom l'indique, c'est avant les accidents." Une bataille de perdue, mais les élus des CHSCT réfléchissent à faire appel.

Huit gares concernées de La Souterraine à Souillac

Cette décision fera-t-elle jurisprudence ? On le saura quand le tribunal de Limoges, qui s'est penché sur la même question, rendra son jugement la semaine prochaine. Cela a son importance car huit gares sont concernées de La Souterraine, en Creuse, à Souillac, dans le Lot, en passant par Limoges, Saint-Junien, Aixe sur Vienne, Uzerche, Brive et Bretenoux. Enfin, au sujet de la demande de suspension du projet, le tribunal de Brive se déclare incompétent et invite à se tourner vers le tribunal administratif.