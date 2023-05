Règles de stationnement plus contraignantes à Annecy : c'est le sens de l'histoire, pour l'élue aux mobilités

Stationnement payant entre midi et deux et plus cher en zone rouge, à 3 € de l'heure : ce sont les mesures phares de la politique de stationnement à Annecy qui seront soumises au vote du conseil municipal ce lundi soir. Les commerçants, soutenus par l'adjointe au commerce et présidente du Grand Annecy Frédérique Lardet, s'y opposent. ENTRETIEN avec l'élue en charge des mobilités à Annecy, Marion Lafarie.

France Bleu Pays de Savoie : Ces nouvelles mesures de la politique de stationnement à Annecy seront soumises au vote ce soir en conseil municipal. Vous ne risquez pas de faire baisser la fréquentation des commerces de centre-ville ?

Marion Lafarie : Justement, c'est l'effet inverse. Le bureau qui a réalisé les études sur le stationnement avec des comptages et des analyses sur place nous l'a dit. A Annecy, il y a un taux de congestion qui est excessivement élevé dans la zone rouge et c'est la raison pour laquelle ils nous ont vraiment préconisé, comme d'autres villes de France très touristiques et avec un très fort trafic automobiles, d'augmenter le tarif de stationnement et surtout de limiter la congestion en le rendant payants entre midi et deux. Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'on a cette congestion dans la zone rouge dès 11 heures, surtout près du quartier du Lac, avec des gens qui tournent à la recherche d'un place. Cela crée du stress, de la pollution en plus, et c'est ça qu'on veut absolument éviter. C'est la raison pour laquelle la zone rouge - et uniquement cette zone-là - va devenir payante entre midi et deux. Cela va favoriser les commerces dont les clients viennent faire des petites courses ou vont au restaurant. Je tiens à préciser que le tarif va augmenter de 2,20 € à 3 € de l'heure et que ça n'avait pas augmenté depuis depuis 2017.

Vous ne pensez pas que vous aller faire renoncer des gens qui viennent d'un petit peu plus loin que l'agglomération - de Chavanod, Thônes, Gruffy dans les Bauges - pour déjeuner à Annecy ?

Il faut vraiment avoir beaucoup de temps pour pour venir déjeuner à Annecy quand on vient des Bauges. Mais l'idée, c'est de permettre de modifier son comportement et sa mobilité. On n'est pas en train de dire qu'on ferme complètement les rues de la ville d'Annecy et qu'on empêche les gens de rentrer. Mais qu'il y a déjà des alternatives à quatre ou cinq minutes, six minutes à pied à peine : ce sont les zones vertes où la pause méridienne reste gratuite. On est à 500 mètres du lac. On a aussi des parkings de rabattement qui sont gratuits et en quatre ou cinq minutes en bus, on peut venir se stationner avec ticket de bus aller-retour qui coûtera moins cher que le stationnement. Et c'est vraiment le sens de l'histoire, de changer son mode de déplacement, en tout cas de trouver et d'utiliser les alternatives qui existent déjà car elles existent.

Ce n'est pas l'avis de la présidente de l'agglomération Grand Annecy, Frédéric Lardet, opposée à ces modifications de règles de stationnement. Elle dit que c'est une décision précipitée parce que "les alternatives à la voiture ne seront pas opérationnelles à Annecy avant 2025 ".

Les solutions existent déjà même si on n'a pas tout le maillage que pourrait avoir une grande agglo avec un tram, des bus et un parking de rabattement. Mais en l'occurrence, on a déjà quand même des parkings qui sont gratuits, qui sont à moins de dix minutes à pieds du centre ville. Si on regarde bien, il y a des alternatives. Mais c'est vrai qu'il faut aussi provoquer le changement. C'est une des raisons pour lesquelles on met en place ces dispositifs, pour que chacun puisse s'interroger sur ses mobilités.