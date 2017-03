Régulation de vitesse sur l'A31 : un gain de 6 minutes entre Thionville et le Luxembourg aux heures de pointe

En octobre 2015, la régulation dynamique des vitesses était mise en place sur l'A31, entre Thionville et le Luxembourg. Objectif : réduire les bouchons et les temps de parcours aux heures de pointe. Après 17 mois d'application, le bilan est mitigé.

Décongestionner le trafic particulièrement dense aux heures de pointe, entre France et Luxembourg, aux heures de pointe, c'est l'objectif de la régulation dynamique des vitesses (RDV), mise en place en octobre 2015 sur l'A31 nord. Le principe est simple : la vitesse autorisée sur l'autoroute peut être abaissée de 110 à 90 voire à 70 km/h pour réguler l'afflux de véhicules notamment entre 6h et 10h, dans le sens Thionville-Luxembourg. Les automobilistes en sont informés via des panneaux lumineux répartis sur toute la portion.

Dix-sept mois après la mise en place de cette RDV, la DIR Est (Direction interdépartementale des routes Est) dresse deux constats principaux :

- la régulation est relativement peu respectée par les automobilistes. Par exemple, lorsque l'autoroute est particulièrement chargée, que la vitesse est limitée à 70 km/h au lieu de 110, en réalité, 40% des conducteurs circulent à plus de 90 km/h.

- une certaine confusion persiste parmi les automobilistes quant à la signification des panneaux lumineux. Beaucoup pensent que les vitesses affichées sont conseillées, comme lors d'épisodes de pollution par exemple. Mais il n'en est rien. Il s'agit bel et bien de vitesses obligatoires. Les contrevenants s'exposent donc à une sanction.

Gain de temps entre France et Luxembourg

Le paradoxe, pointe la DIR Est, c'est que cette régulation a un impact très concret sur le trafic. Le temps de parcours moyen entre Thionville et le Luxembourg, entre 6h et 10h, est passé de 33 à 27 minutes, soit un gain de 6 minutes pour les automobilistes. Les temps de parcours sont d'ailleurs, désormais, affichés sur les panneaux lumineux de l'A31 nord.

Les temps de parcours sont désormais affichés sur l'autoroute A31 © Radio France - Marie Rouarch

En revanche, la situation ne s'améliore pas pour la traversée de Thionville, dans le sens nord-sud, aux heures de pointe, le soir. Pire, elle se dégrade. En cause selon la direction des routes, le non-respect des vitesses de régulation, mais aussi le développement de l'activité sur Thionville.

Le panneau lumineux est là pour être respecté - Emmanuel Berthier, préfet de la Moselle

L'enjeu, désormais, pour les autorités, c'est de parvenir à "faire progresser le dispositif de régulation dynamique des vitesses, soit par l'autodiscipline des automobilistes, soit par la contrainte", martèle le préfet de la Moselle, Emmanuel Berthier. D'ailleurs, les contrôles sont effectués en fonction des vitesses affichées sur les panneaux lumineux. Un plus grand respect de cette régulation permettrait aussi, selon les autorités, de résoudre le sentiment d'insécurité des automobilistes qui respectent l'abaissement de la limite de vitesse.

Bilal, 33 ans, a ainsi été flashé à 147 km/h au lieu des 90 autorisés en ce début de matinée, après la sortie 43, en direction du Luxembourg. "J'étais sur une portion qui est habituellement à 110. J'allais un peu plus vite parce que j'étais en retard au boulot, je n'ai pas vu le panneau 90 et je me suis fait prendre". Un excès de vitesse supérieur à 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, Bilal se voit retirer son permis, sa voiture est immobilisée. Il assume mais il déplore un procédé confus : "Tout le monde se trompe sur ces limitations, c'est vraiment pas clair, parfois les panneaux lumineux ne fonctionnent pas. Et puis on ne sait pas s'il faut prendre en compte ces panneaux lumineux ou les panneaux fixes, c'est un peu ambigu".

Et c'est ce que dénoncent pas mal d'automobilistes qui empruntent l'A31 tous les jours pour aller travailler. Des conducteurs parfois sceptiques sur les bienfaits de cette régulation dynamique des vitesses. Comme ces deux frontaliers interceptés eux aussi pour excès de vitesse. "Rien n'a changé, déplore le premier, c'est toujours complètement bouché tous les matins jusqu'à la frontière". "On roule toujours en-dessous de ces vitesses, ça n'a pas changé grand chose dans ce domaine-là", relève la seconde.