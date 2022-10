Réhabilitation du pont Henri IV à Châtellerault : fermeture de l’accès au quai Napoléon

Dans le cadre de la rénovation du pont Henri IV, l’accès au quai Napoléon est fermé, pendant les vacances de la Toussaint, du 24 octobre au 4 novembre, pour réaliser les raccordements de gaz et des travaux sur les canalisations par Eaux de Vienne. Le département de la Vienne précise que la rue Sully jusqu’à l’impasse des Cordeliers sera également fermée à la circulation pendant cette période. La circulation des bus sur le pont est maintenue. Un accès aux commerces et au marché place Dupleix, sera maintenu par le quai du Château via la rue Deschazeaux, et par la rue Colbert.

