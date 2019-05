En Alsace, Alstom va fabriquer 50 bus électriques pour la RATP

La RATP choisit Alstom pour renouveler son réseau de bus franciliens. Cinquante bus Aptis conçus et fabriqués à Hangenbieten et Reichshoffen ont été commandés pour l'instant. Une aubaine pour les sites alsaciens du groupe.

Le bus Aptis, conçu et fabriqué en Alsace

Bas-Rhin, France

Alstom décroche une partie du plus important appel d’offres européen de bus électriques lancé par la RATP. La première tranche ferme porte sur 50 bus, indique Alstom dans un communiqué. Le montant du contrat cadre pourra aller jusqu’à 133 millions d’euros.

à lire aussi Un bus 100% électrique unique en son genre fabriqué à Duppigheim dans le Bas-Rhin

Les bus choisis, les Aptis de 12 mètres, vont permettre de renouveler le parc de bus du réseau francilien. 100% électrique, ils sont conçus sur les sites de Hangenbieten et Reichshoffen (Bas-Rhin). Le site de Hangenbieten est en charge de la fabrication des modules d’extrémités (cabine conducteur et salon arrière). La fabrication du module passagers central, le montage final et les essais seront réalisés à Reichshoffen.

Cette commande de la RATP fait suite à celle de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) pour 12 véhicules.

à lire aussi Le site Alstom d'Ornans va fabriquer les moteurs des futurs bus électriques de la RATP