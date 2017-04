Reichshoffen : la SNCF commande 30 rames à Alstom

Excellente nouvelle pour Alstom, la SNCF a confirmé ce matin une commande de 30 rames intercités. Le site alsacien de Reichshoffen sera en charge de la conception et de l'assemblage des nouveaux trains, de quoi rassurer les 850 salariés de l'usine.

Alstom va fournir à SNCF Mobilités 30 rames issues de la plateforme Coradia, pour un montant d’environ 250 millions d’euros. La livraison de ces nouveaux trains est prévue à partir de septembre 2018. Une bonne nouvelle pour le site de Reichshoffen en charge de la conception et l’assemblage des nouveaux trains. Les sites Alstom d’Ornans et du Creusot contribueront à cette commande en fournissant respectivement les moteurs et les bogies.

Une excellente nouvelle pour l'emploi industriel

Pour Jean-Baptiste Eyméoud, le directeur général d’Alstom en France "Cette commande supplémentaire est une excellente nouvelle qui vient assurer la charge de notre site de Reichshoffen pour 2018 ". De quoi regarnir le carnet de commandes d'Alstom après les fortes inquiétudes l’an passé. Des contrats ont été signés entre temps avec le Sénégal pour la fabrication de trains ou encore pour la rénovation de 31 rames de RER en Île-de-France. La sénatrice du Bas Rhin, Fabienne Keller très engagée sur le dossier d'Alstom, s'est réjouie ce matin de cette commande : "C'est une excellente nouvelle pour l'emploi industriel de notre pays, en particulier pour le site de Reischshoffen, situé dans le Bas-Rhin."