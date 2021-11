Reims : les voitures stationnées sur le parvis de la gare bientôt verbalisées par caméra

Les voitures sont nombreuses à se garer sur le parvis de la gare pour récupérer un passager, bien que ce soit interdit et que cela gêne la circulation des bus et des taxis. La police municipale va bientôt verbaliser à l'aide des caméras de surveillance de la ville.

Si vous habitez Reims, vous vous êtes surement retrouvé bloqué dans un bouchon sur le parvis de la gare. En cause : le stationnement parfois anarchique de personnes venues récupérer quelqu'un à la sortie du train et qui n'ont pas le droit de se garer, ce qui agace les taxis et les bus, qui doivent pouvoir se garer et circuler. La mairie veut agir pour désengorger le parvis.

À la demande de la SCNF, de Citura et des taxis rémois, la police municipale va désormais passer à l'offensive. Même si le stationnement est déjà interdit, les verbalisations seront désormais plus fréquentes. Pour cela, la police va mobiliser la vingtaine d'agents du centre de vidéo-surveillance de la ville de Reims. Ils pourront désormais repérer les voitures garées à l'aide des caméras placées devant la gare. Dans quelques jours, les policiers municipaux dresseront les premiers procès verbaux qui coûteront au minimum 35 euros.

Pour autant, du côté de la municipalité, on explique ne pas vouloir prendre les automobilistes de court. Une campagne d'affichage avec des panneaux doit prochainement être organisée pour rappeler que le stationnement est interdit avant de taper au portefeuille. Elle rappellera également que des places dépose-minute sont disponibles, côté Clairmarais.