Journée noire dans les transports du Grand Reims ce vendredi 17 septembre

Un mouvement de grève débute ce vendredi 17 septembre dans les transports en commun du Grand Reims, bus et trams du du réseau Citura. La circulation des tramways et de bus s'annonce très fortement perturbée. Le préavis des syndicats de Transdev Reims débute ce vendredi 17 septembre à 4 h 30 et court jusqu'au 1er janvier 2022.

Pas de trams en circulation ce vendredi, des bus toutes les 45 min

Les deux lignes de Trams A et B ne seront pas en service. Des lignes de substitution seront mises en place entre les arrêts Neufchâtel et l'Hôpital Robert Debré, avec un bus toutes les 40 à 45 minutes. Les lignes de bus 1, 2, 3, 4 et 5 circuleront toutes les 45 à 60 minutes et les secteurs Thillois et Champigny ne seront pas desservis. Les syndicats annoncent une grève très suivie avec par exemple 90% de grévistes à la conduite et 100% de grévistes à la sécurité, mais les services administratifs sont aussi touchés.

Les syndicats demandent au Grand Reims la mise en place d'une régie

A l'origine de ce mouvement de grève, la volonté du Grand Reims de mettre fin au contrat avec Mars, le concessionnaire chargé du réseau de transports de l'agglomération, qui court pourtant jusqu'en 2040. D'après la présidente de l'agglomération, Catherine Vautrin, le contrat signé en 2006 n'est plus d'actualité. A l'époque, le Grand Reims ne comportait que 16 communes contre 143 communes aujourd'hui. Les syndicats de Transdev Reims demandent que l'agglomération reprenne en main l'exploitation des transports via une régie.

"On veut absolument que la présidente du Grand Reims initie un mode de gestion plus direct qu'aujourd'hui car avec un appel d'offres relancé auprès de groupes privés, c'est toujours toujours le moins cher qui est retenu et on sait ce que ça engendre pour les salariés en termes de conditions de travail dégradées et de salaires !", souligne Jérôme Briot, le représentant de l'intersyndical des transports urbains rémois. Une assemblée générale aura lieu ce vendredi à 9 h.

Catherine Vautrin invitée de France Bleu Champagne-Ardenne ce vendredi

La régie publique : c'est le mode de gestion choisi par exemple à Strasbourg ou Montpellier. En tout cas, la rupture du contrat entre le Grand Reims et Mars sera mise en délibération lors d'un conseil communautaire en novembre. La présidente du Grand Reims Catherine Vautrin sera notre invitée ce vendredi 17 septembre à 7 h 45 sur France Bleu Champagne-Ardenne pour parler de ce dossier.