Reims : stationnement et circulation restreints ce samedi pour la Foulée des Sacres

Ce samedi, c'est la Foulée des Sacres à Reims, la course à pied de 8 kilomètres organisée par les pompiers. Le départ est fixé à 20h, cours Anatole-France pour deux boucles de quatre kilomètres en centre ville. La circulation et le stationnement seront donc compliqués dès 13 heures.

Reims, France

La fête s'annonce belle, ce samedi à Reims, avec la huitième édition de la Foulée des Sacres, qui espère rassemblés 3 500 coureurs dans le centre-ville de Reims, dans une ambiance festive. Mais, qui dit course de centre-ville, dit perturbations.

Les perturbations de stationnement et de circulation. - Foulée des Sacres

La circulation et le stationnement s'annoncent donc compliqué dans un périmètre délimité par la rue du Barbâtre, à l'Est, la basilique Saint-Rémi, au Sud, le canal de Vesle à l'Ouest, et la rue Hincmar au Nord. Ainsi, le stationnement sera interdit à partir de 13 heures dans une grande partie des rues de ce périmètre, et la circulation également, à partir de 15 heures. Les restrictions seront levées à partir de 23h30, une fois les derniers coureurs partis.

Les bus aussi

Des perturbations sont aussi à noter sur le réseau Citura, où les lignes 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 40-TAD et le Citybus seront déviées de leur itinéraire, et des arrêts seront déplacés (voir ci-dessous).