Rejoignez l'équipe France Bleu Gironde sur Waze

Grâce à l'application Waze et à France Bleu Gironde, devenez source d'infos pour mieux circuler à Bordeaux et en Gironde en rejoignant l'équipe des auditeurs-wazers de France Bleu Gironde.

Vous l'entendez lors de nos points circulation, France Bleu Gironde est partenaire de l'application communautaire de circulation Waze. En studio les animateurs bénéficient d'un accès privilégié et instantané aux données de trafic de Waze : bouchons, accidents, routes coupées, travaux,.. afin de livrer sur notre antenne l'info-trafic, les temps de parcours et les itinéraires-bis les plus précis aux auditeurs. Et c'est grâce à vous les automobilistes utilisateurs de l'application Waze que nous pouvons communiquer ces information si précieuses.

Rejoignez l'équipe Waze France Bleu Gironde

Vous aussi rejoignez notre communauté d'auditeurs-wazers pour apporter vos infos routes, vous porterez ainsi le badge France Bleu Gironde accolé à votre avatar.

Téléchargez gratuitement l'application Waze sur iOS ou Android puis en 4 clics devenez les nouveaux membres de notre équipe !

Cliquer sur la loupe en bas à gauche

en bas à gauche Cliquer sur votre pseudo

Cliquer sur " Equipes "

" Cliquer sur "France Bleu Gironde"

Vous faites désormais parti de l'équipe France Bleu Gironde sur Waze et vous allez ainsi aider les auditeurs à mieux se déplacer sur Bordeaux et en Gironde.