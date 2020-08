Nouvelle éco : l'agence de voyages France à vélo propose différents circuits de balades dans l'Yonne

Est-ce que vous avez eu une demande assez forte cet été ?

Globalement, on est assez satisfait puisqu'en fait, nous avons ouvert notre agence en ville le 2 juin, juste à la sortie du confinement. Notre agence existant depuis 20 ans. C'est une question de mise en route parce que jusqu'alors, la clientèle locale ne nous connaissait pas. Nous n'avions pas de pas de porte sur Auxerre. C'était une façon de nous réinventer, puisque à l'origine, nous travaillions avec 99 % d'étrangers. Avec la Covid, nous avons dû nous réinventer et ouvrir cette agence qui permettait de nous faire connaître de la clientèle locale et des éventuels touristes qui allaient venir pour faire de la location de vélos pour des circuits dans l'Yonne.

Qu'est-ce que vous proposez comme circuits ?

Des circuits à thèmes sur une journée. Ce sont des circuits qui vont être soit dans les vignobles puisque nous sommes assez gâtés dans la région, dans les vignobles de l'Auxerrois et du Chablisien, soit des circuits plus simples au bord de l'eau. Ça c'est plus pour des familles ou des personnes qui veulent rouler le long des canaux de Bourgogne ou du Nivernais. Des circuits également qui permettent de découvrir les lavoirs de l'Aillantais ou de l'Auxerrois, ou les églises de notre région. Ce sont des circuits en liberté, on met à disposition des clients un vélo de préférence à assistance électrique avec un GPS dans lequel le circuit est intégré. La personne ou le groupe vont réaliser cette balade sur la journée en apportant leur pique-nique. Nous avons également organisé des circuits guidés. Nous partons avec notre responsable d'agence et guide conférencière. Elle est suivie par un véhicule suiveur qui transporte des tables de pique-nique.

Qu'est-ce qui attire dans la pratique du vélo selon vous ?

Le plaisir d'être en liberté, de ressentir la nature. Pouvoir se promener sans masque, c'est pas mal aussi. Avancer plus vite qu'à pied et puis de découvrir plus de choses qu'en voiture. Pouvoir s'arrêter n'importe où pour profiter vraiment de l'environnement et de la nature. Elle est vraiment belle notre région. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Nous sommes presque début septembre. Il fait un peu plus froid. Est-ce que c'est toujours une bonne période pour faire du vélo ?

Oui, complètement. C'est très agréable de se balader actuellement dans les vignobles. Il y a cet engouement pour les vendanges. On peut s'arrêter pour discuter avec eux. C'est vraiment une bonne période jusqu'à début octobre. Notre problème aujourd'hui c'est que l'arrière saison arrive très vite et les gens vont reprendre le travail. Donc on les incite quand même à venir pour louer des vélos le week-end, faire des balades parce que notre agence est effectivement fermée le dimanche, mais sur réservation, on est là pour donner des vélos.

Et les tarifs, on les trouve sur Internet ?

On est sur des tarifs assez abordables, dans le sens où, pour une journée en liberté avec mise à disposition du vélo assistance électrique et du GPS, on est sur une base de départ de 28 euros. Après, il y a des dégustations prévues dans les domaines viticoles. On va arriver à 35 ou 39 euros selon les régions viticoles, mais ça reste vraiment très abordable pour faire une belle journée entre amis ou en famille.