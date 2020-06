Relance éco : l’EuroAirport veut surmonter la crise et poursuit son action de réduction du bruit

L’aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse (Haut-Rhin) a été sévèrement touché par la crise du coronavirus. L’activité des vols avec passagers a été réduite presque à néant en avril et en mai. La reprise de plusieurs liaisons est prévue dès le début de l'été. D'autre part, l’EuroAirport s’est engagé à réduire le bruit et va demander l’interdiction de tout décollage entre 23h et 24h.

Quatre-vingt destinations dès juillet

L’EuroAirport était quasiment à l’arrêt pour le trafic passager pendant deux mois. D'ici la fin de l’année l'aéroport franco-suisse ne table plus que sur 1 million 800 000 passagers contre plus de 9 millions en 2019. La structure a dû s’adapter rapidement selon Frédéric Velter, directeur adjoint de l’EuroAirport : "On a pris des mesures de sauvegarde comme le gel des embauches, l'activité partielle et la réduction des investissements pour 2020." Les compagnies aériennes vont reprendre leur activité à partir de la mi-juin. Au premier juillet, 80 destinations seront proposées, mais avec des fréquences moindres qu'avant la pandémie. La direction de la plate-forme précise "qu'un retour du trafic d’avant crise n’est pas prévu avant 2023".

Lutter contre le bruit

Malgré cette crise sanitaire, l’EuroAirport entend poursuivre sa stratégie de limitation du bruit nocturne. Le conseil d’administration vient d’adopter différentes mesures en ce sens, dont l’interdiction des décollages programmés, entre 23h et minuit. La mesure sera effective d'ici quelques mois, après validation par les autorités de contrôle. Cela satisfait les élus des communes riveraines, comme Gaston Latscha, maire d’Hésingue, et président du conseil consultatif de l’Eurodistrict. "La population est consciente de l'impact économique, et des 26000 emplois induits par l'EuroAirport, mais le bruit après 23h n'était plus acceptable".

Selon la direction de l'EuroAirport, des mesures plus sévères, comme un couvre-feu entre 23 h et 6 h du matin, proposées par des associations de riverains, auraient eu des conséquences fortes en matière d’emploi . Il y avait un risque de voir plusieurs compagnies déserter la plateforme.

