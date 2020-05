Remboursement des billets d'avion : l’UFC-Que choisir assigne en justice 20 compagnies aériennes

Afin de permettre aux passagers dont le vol a été annulé d'avoir le droit de choisir entre un remboursement et un avoir, l'association française de consommateurs UFC-Que Choisir annonce ce mardi qu'elle assigne en justice 20 compagnies aériennes.

Après avoir mis en demeure 57 compagnies en avril, l'UFC-Que Choisir a décidé d'assigner en justice 20 compagnies aériennes afin de permettre aux passagers dont le vol a été annulé d'avoir le droit de choisir entre un remboursement et un avoir. Les compagnies visées sont Air France, KLM, Transavia, Ryanair, Vueling, Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates, Royal Air Maroc, Tunisair, Air Algérie et TAP Air Portugal mais aussi Volotea, Air Caraïbes, Norwegian, Air Austral, Air Europa, Air Corsica, Corsair et Air Transat.

Le remboursement doit rester la règle

La législation européenne prévoit en effet qu'en cas d'annulation, le voyageur doit se voir proposer soit un nouvel itinéraire, soit un remboursement. Ce dernier reste la règle, et peut se faire sous forme d'un avoir mais seulement avec l'accord du consommateur, a rappelé la semaine passée la Commission européenne. Or "certaines compagnies font croire aux consommateurs que la situation particulière de pandémie leur permettrait de ne proposer qu'un bon d'achat. D'autres acceptent de rembourser leurs passagers mais en suspendent le paiement jusqu'à une date indéterminée, voire après la fin de la crise sanitaire", dénonce UFC-Que Choisir.

Durement touchées par la crise, les compagnies aériennes devraient perdre près de 35 milliards d'euros au deuxième trimestre en raison de l'immobilisation au sol des appareils selon l'association internationale du transport aérien (IATA). Confrontées à des "contraintes de liquidité sans précédent" selon A4E, principale association européenne de secteur, plusieurs compagnies ont proposé à leurs clients des avoirs valables sur plusieurs mois, plutôt qu'un remboursement pur et simple des billets.

"Les passagers ne sont pas les financiers des compagnies"

Mais "les passagers n'ont pas vocation à être les financiers des compagnies aériennes, il y a des banques pour cela", a défendu Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique d'UFC-Que choisir, auprès de l'AFP. L'association indique qu'elle "ne sollicite pas, pour l'instant, de dommages et intérêts", mais "souhaite simplement que les compagnies (...) respectent les droits des consommateurs" de pouvoir choisir.

"Il faut que chacun comprenne qu'on a eu à réagir dans une situation complètement inédite et donc il faut inventer des mécanismes", a réagi mardi sur BFMTV le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. "Peut-être que pour l'avenir il faudra créer un fonds de compensation des voyageurs directement porté par une entité européenne pour protéger les passagers européens", a-t-il estimé. La date d'audience n'est pas encore fixée.