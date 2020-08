Pays de la Loire : les transports scolaires remboursés partiellement suite au confinement

Un remboursement partiel des abonnements pour les transports scolaires est possible suite au confinement.

Vous avez jusqu'au 30 septembre pour demander le remboursement partiel des abonnements 2019-2020 aux transports scolaires Aléop en région Pays de la Loire. La région a choisi cette aide financière pour compenser la suspension du service pendant les deux mois de confinement.

100.000 familles sont concernées. Pour faire la demande en ligne, il vous suffit de vous munir de votre RIB (au format PDF) et de votre identifiant de compte transport, puis de vous connecter au portail des aides de la Région via ce lien. Vous devez ensuite créer un autre compte et remplir le formulaire de demande de remboursement : il sera versé dans les deux mois qui suivent la validation de la demande.

Quels montants remboursés ?

Il s'agit d'un remboursement forfaitaire en fonction du montant de l'abonnement, qui va coûter trois millions d'euros à la région.

Tarif ayants droit (hors RPI) : 20 €

Tarif élève en regroupement pédagogique intercommunal (RPI) : 10 €

Tarif non ayants droit : 40 €

Pour la Mayenne :

1er enfant : 13 €

2ème enfant : 10 €

Pour la Loire-Atlantique :