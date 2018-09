Hérault, France

"Aller où je veux, quand je veux!" La formule est un tantinet exagérée, mais le dispositif est incontestablement très pratique. Rezo Pouce met en lien automobilistes et auto-stoppeurs. En signant une convention ce jeudi avec la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, le Département de l'Hérault est le premier en France à s'engager de la sorte pour développer l'auto-stop.

Les gens attendent en moyenne 6 mn à condition qu'ils respectent ce que nous appelons la Stop-attitude avec une pancarte de destination pour bien montrer où ils vont et avec leeur plus beau sourire, bien évidemment- Alain Jean, fondateur de Rezo Pouce

Le principe de Rezo Pouce, créé en 2010, est simple : des arrêts d'auto-stop, reconnaissables à un logo, sont implantés dans les communes qui adoptent le dispositif. L'auto-stoppeur se rend à cet arrêt et là, il a deux solutions. Il peut choisir la méthode "vintage" en faisant de l'auto-stop traditionnel ou alors la méthode "2.0" via une application pour smartphones. Dans tous les cas, conducteurs et passagers se reconnaissent, là encore grâce au logo Rezo Pouce. Mais avant cela, il faut s'inscrire sur un site internet et fournir une pièce d'identité. Le dispositif est donc sécurisé et en plus, il est gratuit.

Je connais un grand nombre d'automobilistes qui ont envie de rendre service mais quelquefois s'interrogent en se disant "est-ce qu'on va pas avoir une mésaventure?" Depuis que Rezo Pouce existe, ils n'ont jamais eu une réclamation et aucun incident de ce type là- Kleber Mesquida, président du Conseil départemental de l'Hérault

Dans l'Hérault, 50 communes ont déjà adopté Rezo Pouce, Sète Agglopôle Méditerranée et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Cela représente 220 arrêts et 516 inscrits. Le but de la convention qui a été signée est d'encourager les autres communes du département à suivre leur exemple en les aidant financièrement à mettre en place le dispositif.