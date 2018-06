Paris, Île-de-France, France

Ile-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF ont décidé en juillet 2016 d’accélérer le remplacement des trains sur la ligne B du RER. Ils vont acheter 180 éléments MING, (Matériel Interconnecté de Nouvelle Génération). L'appel d'offre vient d'être lancé.

"Les constructeurs doivent nous proposer des trains qui auront 20 à 30 % de capacité en plus, modernes, fiables et confortables", a précisé Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et d'Ile-de-France Mobilités.

"Cet investissement massif de la RATP et d’Ile-de-France Mobilités démontre notre engagement afin d’améliorer la régularité, la ponctualité et la qualité de service offerte aux voyageurs du RER. En effet, hors matériel roulant, la RATP, avec IDFM, investit plus d’un milliard d’euros pour moderniser les lignes A et B du RER sur la période 2016-2020", précise Catherine Guillouard présidente-directrice générale de la RATP.

Les premières livraisons sont attendues en 2024. Les essais d’homologation qui permettront leur mise en service commerciale commenceront dès 2025.