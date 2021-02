Renault abandonne sa Twingo : "Des années extra" raconte une Mayennaise accro à la petite citadine

Clap de fin pour l'une des voitures les plus emblématiques de ces 30 dernières années. Renault ne fabriquera plus de Twingo. La plus populaire des citadines, vendues à des millions d'exemplaires, a été lancée en 1993. En Mayenne, elle a eu ses adeptes.

A l'époque, dès l'apparition de la Twingo, le public est tombé sous le charme de la petite voiture. C'est alors la ruée chez les concessionnaires. Son prix est attractif, 55.000 francs, soit 9.000 euros.

"C'est une voiture marrante, une voiture qui rigole"

Une citadine, une rurale également. Mathieu Ory est l'un des responsables de la concession Renault à Château-Gontier-sur-Mayenne : "Quand on a sorti Twingo, c'était pour avoir une citadine avec un volume d'espace important, la polyvalence dans une petite voiture comme dans une plus grande. On en a beaucoup vendu et les ventes se faisaient aussi bien en ville qu'en campagne comme ici en Mayenne".

Dans le Sud-Mayenne, Monique fut l'heureuse propriétaire de deux Twingo, les premières versions : "c'est vraiment extraordinaire. On achetait un fauteuil par exemple et il rentrait facilement dans la Twingo. Une petite voiture comme ça, incroyable, elle est vraiment étonnante, elle va partout, avec un grand coffre, modulable. On abaissait le siège arrière et on pouvait mettre plein de choses dedans. C'est une voiture marrante, une voiture qui rigole. J'ai passé des années extra avec elle".

Twingo c'est fini mais la nostalgie ça démarre au quart de tour. Renault va en effet relancer la production d'une autre icône de l'automobile, la R5, dans une version 100 % électrique.