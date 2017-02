Renault dévoile les premières images de la nouvelle Alpine

Le groupe Renault a diffusé mardi les premières images et le nom de la nouvelle Alpine, l'A110, à quelques jours du Salon de l'automobile de Genève, où le véhicule sera présenté au public.

À un peu plus d'une semaine de l'ouverture du Salon de l'automobile de Genève (9-19 mars), où elle sera présentée au public, le groupe Renault a dévoilé mardi les premières photos de la nouvelle Alpine. Son nom : l'A110, en référence au modèle phare de la marque, champion du monde des rallyes en 1973.

Les images présentées mardi montrent le véhicule dans sa couleur emblématique, le bleu, mais la voiture sera aussi disponible en "blanc solaire" et "noir profond", précise le constructeur automobile dans un communiqué. Un prototype blanc avait déjà été présenté il y a un an à Monaco par Carlos Ghosn, le PDG de Renault.

Tous les détails et caractéristiques techniques de l'A110 seront présentés au cours d'une conférence de presse, le 7 mars. Renault avait confirmé la renaissance de la marque Alpine en mai 2015, avec l'objectif de lancer la commercialisation dès 2017. Les nouveaux véhicules Alpine sont construits dans l'usine historique de la marque, à Dieppe (Seine-Maritime).

55 years after its creation, the Alpine A110 is back. #AlpineIsBack #AlpineA110 pic.twitter.com/kUYopazLNP