La place laissée libre par le groupe Bolloré et ses Autolib' va être occupée par le groupe Renault à Paris. Renault a décidé de déployer une flotte de 2.000 voitures électriques en autopartage dans la capitale. Il a présenté son offre ce mercredi à la Maire de Paris.

La mise en place sera progressive. A partir de septembre 2018, Renault proposera des voitures électriques en autopartage en libre-service 24h/24 et sept jours sur sept, sans stations. les premières voitures qui seront propsoées seront des citadine Zoé, du mini-véhicules Twizy et de la fourgonnette Kangoo. Le groupe fera aussi une offre de voitures électriques en autopartage en boucle, pour des trajets plus longs accessibles en libre-service depuis des parkings Renault ou partenaires.

Pas de nom, pas de tarif et pas de périmètre d'utilisation

Il n'y aura pas d'abonnement a précisé Thierry Bolloré, le directeur général adjoint du groupe Renault. Pour les tarifs, "c'est la surprise à l'arrivée", a-t-il indiqué. Il n'a pas donné le nom du service. Il n'a pas dit non plus dans quel périmètre les voitures pourront être utilisées.

Les voitures pourront se garer sur les 3244 places libérées par Autolib' mais pas seulement. Des voitures seront aussi rechargées par les équipes Renault. Ces voitures-la ne seront donc pas obligées d'utiliser les bornes de recharge.

Renault va aussi proposer une offre de VTC (voitures avec chauffeur) électriques via son service Marcel.

La flotte complète, soit 2.000 voitures, devrait être en place fin 2019 à Paris et en Ile-de-France.

La Ville de @Paris, pionnière de l’#Autopartage et le @Groupe_Renault, leader européen du véhicule électrique, partagent leur vision de nouveaux services de mobilités électriques adaptés aux attentes des usagers et à nos exigences en matière d’amélioration de la qualité de l’air pic.twitter.com/DSBmRe7y4i — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 4, 2018

PSA se positionne aussi sur Paris pour les voitures en autopartage

La Mairie de Paris a souligné que l'autopartage dans la capitale n'était pas réservée à Renault. Ce partenariat n'est "pas exclusif", a souligné la maire Anne Hidalgo. "Il y a d'autres groupes industriels qui sont partants pour partager cette expérience", a-t-elle précisé.

PSA avait d'ailleurs annoncé mardi qu'il souhaite lui-aussi lancer un service d'autopartage à Paris. Ce sera sous la marque Free2Move. Au cours du dernier trimestre 2018, la flotte devrait compter 500 véhicules électriques des marques Peugeot et Citroën dans la capitale.

Free2Move a été lancée en 2016. Elle est présente dans plus de 10 pays. Elle revendique un million de clients dans le monde et plus de 65.000 véhicules.

Une réflexion sur la mobilité est envisagée

La ville de Paris et le constructeur automobile ont aussi décidé de réfléchir ensemble sur la mobilité. Ils lancent un groupe de travail ouvert qui associe les métropoles et les entreprises pour penser à l'intégration en ville des évolutions de la mobilité.