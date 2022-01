Renault : une action collective lancée par des automobilistes victimes d'un défaut de construction du moteur

Après le scandale du "dieselgate" qui a ébranlé Volkswagen, au tour du "motorgate" qui concerne le groupe Renault-Nissan-Dacia. Plusieurs automobilistes ont annoncé mardi leur intention de lancer une action collective contre le constructeur pour des problèmes de moteur défectueux. Cela concerne des véhicules équipés du moteur 1.2 TCE produits entre 2012 et 2016. Les utilisateurs ont constaté une surconsommation d'huile, une usure prématurée du moteur et pour certains une casse impromptue qui les a mis en danger.

En 2019, l'association UFC-Que choisir avait estimé à 400.000 le nombre de voitures équipées de ce moteur. D'abord réunis dans un groupe Facebook, les premiers automobilistes ayant constaté ces dysfonctionnements ont ensuite été épaulés par l'UFC-Que choisir. En 2019, le ministère des Transports, rattaché au ministère de la Transition écologique, avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de rappeler tous les véhicules, Renault déclarant pouvoir traiter au cas par cas.

Mais les incidents se sont multipliés. A chaque fois, Renault a refusé de les prendre en charge, considérant que l’entretien n’avait pas été entièrement fait dans les règles. Me Christophe Léguevaques, l'avocat qui défend les automobilistes, estime que "depuis 2015", Renault a "trompé les consommateurs sur les vices du moteur qui peuvent entrainer une casse moteur", un danger que le constructeur "connaît depuis des années" et qu'il veut "faire passer pour très rare".

L'avocat demande que Renault "rappelle les véhicules présumés dangereux pour éviter cette atteinte à la sécurité". Ce mardi, plusieurs plaignants vont exiger dans un premier temps que Renault fournisse des documents relatifs à ces incidents. De son côté, le groupe attend le contenu de la plainte pour s’exprimer. Mais il précise que plus de 90% des cas ont été traités. Pour la plupart il s’agit, selon le constructeur, de simple surconsommation d’huile et qu’il y a des signes avant-coureurs précédant la casse moteur et qui doivent alerter les conducteurs concernés.