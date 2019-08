Rencontre avec les hommes de l'ombre de la DIRO qui ont préparé la route pour le chassé-croisé

Melgven, France

C'est le rituel du matin. Vers 8 heures et demi, Eric et Benoît, deux agents de la DIRO de Melgven (Sud Finistère) vont inspecter la RN165 entre la zone de Troyalac'h, à Quimper, et Rédéné, commune limitrophe avec le Morbihan.

"On est obligé de s'arrêter tous les deux ou trois kilomètres"

Benoît ne conduit que depuis deux minutes qu'il est déjà obligé de s'arrêter, et d'enclencher la marche arrière sur la voie express. Eric descend du fourgon, longe à pied la route où roulent des véhicules à 110 km/heure, pour ramasser... un banal papier. "On a beau ramasser, il y en a de plus en plus" explique Eric. "On est obligé de s'arrêter tous les deux ou trois kilomètres" ajoute Benoît.

Les agents s'exécutent, car il ne faut pas renvoyer l'image d'une route sale pour ne pas donner envie aux automobilistes de salir plus encore.

Des déchets en tous genres

Et car plus de déchets multiplie le risque d'accident pour les agents, mais aussi les motards particulièrement vulnérables. Mercredi matin, sur le tronçon, trois véhicules ont été endommagé par des débris de pneu. "On trouve de tout. En Sud Finistère, il y a beaucoup de chevreuil près des voies express. Il y a quelques années, on avait retrouvé des ballots de drogue abandonnés lors d'une course poursuite." détaille Eric.

Le papier se trouvait sur le bas côté de la route. S'il se trouvait près des gouttières centrales, il aurait fallu sécuriser la zone, tout en veillant à prendre le moins de risque possible.

Une trentaine d'agents de la DIRO accidentés en 2018

Pour le chef de centre de Melgven, Patrick Payet, ce weekend de forte affluence sur les routes est l'occasion de rappeler la nécessité de faire attention à ces agents qui peuvent aussi intervenir pour sécuriser les routes lors d'accidents.

En 2017, la portion de RN165 gérée par le centre DIRO de Melgven a vu passer, au maximum, 50.000 véhicules par jour, dont 10 % des poids lourds.