Renescure : des travaux de sécurisation d'urgence, en attendant la construction d'une rocade

Ce chantier de sécurisation routière, qui représente un investissement de plus de 300.000 euros pour le département du Nord et la commune de Renescure, va durer un mois. Il s’agit de créer une chicane à l’entrée du village, côté Hazebrouck, et de refaire un virage particulièrement dangereux, devant un garage automobile.

A l'entrée de Renescure, côté Hazebrouck, une chicane va être construite... en attendant une rocade de 14 km d'ici 2025. © Radio France - Matthieu Darriet

Frédéric Jude est le nouveau maire de Renescure : "On va déporter un peu la route vers le nord, pour améliorer la circulation des piétons, pour qu'ils aient un trottoir décent, aux normes."

Ça restera toujours un axe dangereux, car les piétons sont très près du trafic.

Ces travaux ont été décidés en urgence, car les déviations mises en place pour éloigner les camions ont leur limites et ne pourront durer dans le temps. Elles imposent aux poids-lourds, un détour de 50 km par autoroute. Une fois ces travaux terminés, les camions pourront de nouveau traverser le village, mais dans un seul sens.

14 km de rocade

Mais au-delà de ces travaux, le seul vrai chantier attendu par tous les habitants, lassés des 16. 000 voitures et 2.000 camions quotidiens du village, c'est celui des 14 km de rocade, promis il y a presque 50 ans.

Frédéric Jude est le nouveau maire de Renescure : "Pendant le confinement, sans trop de véhicules, les gens se sont réappropriés leur village." © Radio France - Matthieu Darriet

"On essaye d'anticiper, explique Frédéric Jude, car on sait bien que pour les commerces ça peut être une diminution de la fréquentation et des achats. Mais ça peut aussi être un plus, car les "extérieurs" du village vont retrouver de la tranquilité et revenir dans les commerces."

Pendant le confinement, nous avons retrouvé notre village, sans trop de véhicules. Les gens se sont réappropriés leur village.

L’enquête publique sur ce projet de rocade qui représente un investissement de près de 100 millions d’euros, démarre la semaine prochaine, le mercredi 8 juillet. La mise en service de ce contournement est prévu d’ici 5 ans.