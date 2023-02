Renescure : opération "coup de poing" de la gendarmerie contre les camions qui empruntent illégalement la D642

A Renescure, une opération "coup de poing" a été menée ce mercredi 15 février sur la D642 par la brigade motorisée de Hazebrouck, la brigade territoriale d'Hazebrouck et la DREAL au niveau du rond-point du Fort Rouge. Depuis 2019, il existe un arrêté qui interdit la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes sur la D642, cette départementale qui traverse le cœur du village. Malgré cette interdiction, des dizaines et des dizaines de poids lourd empruntent cet axe.

ⓘ Publicité

2.000 camions par jour

Lors du contrôle menée par la gendarmerie, en une heure et demi, plus d'une vingtaine de poids lourds sont interceptés. Des poids lourds de plus de 19 tonnes qui ne respectent par l'arrêté en empruntant cet axe de la D642. Les chauffeurs écopent d'une amende de 90 euros. Christophe est chauffeur poids lourd, il préfère prendre le risque d'être verbalisé plutôt que de prendre la déviation qui lui fait perdre du temps et du carburant sur ses journées de livraison : "Je prends cette route tous les jours, si je prends la déviation je fais un tour de moins par jour sur ma livraison. Mon patron s'en arrangera, là je vais déjà m'en arranger avec mon portefeuille." Seuls les camions qui ont des livraisons ou un chargement dans les communes de Renescure, Ebblinghem, Lynde, Wallon-Cappel et Hazebrouck peuvent emprunter la D642.

Les gendarmes contrôlent les poids lourd de plus de 19 tonnes sur la D642 à Renescure © Radio France - Romane Porcon

Le maire de Renescure, Frédéric Jude souhaite alerter sur l'importance de respecter cet arrêté préfectoral : "Ca fait un moment qu'avec la gendarmerie on voulait faire un coup de filet. On veut faire parler de cet arrêté qui n'est pas respecté. On est traversé par 2.000 camions qui roulent vite alors qu'on est en plein cœur du village. La D642 est connue pour des accidents matériels mais aussi des morts. On a le souvenir de la petite Colline qui est partie le 8 février 2019 c'est aussi pour cela qu'on se bat pour que cela n'arrive plus jamais à Renescure." En février 2019, la petite fille âgée de 8 ans est morte percutée par un poids lourd.

Depuis une cinquantaine d'années, élus comme riverains attendent la réalisation d'un contournement. Il y a un an, l’État déclarait d’utilité publique le projet de contournement de la D642 entre Hazebrouck et Renescure. Des questions de financement sont toujours en cours. Des travaux estimés à 98 millions d'euros.