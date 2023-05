Renforcement de l'offre car-TER dans le secteur de Guebwiller, une offre qui peine à séduire

La Région Grand Est donne un coup d'accélérateur pour faire connaitre sa ligne de bus fluo sur l'axe Guebwiller-Rouffach et Guebwiller-Bollwiller et favoriser les connections TER qui vont à Mulhouse et Colmar.

L'objectif est que les usagers abandonnent peu à peu la voiture et préfèrent prendre les navettes qui les dirigent vers des correspondances avec le TER à Rouffach et Bollwiller.

Un service ouvert depuis septembre 2022 qui peine à séduire

Ces lignes de bus sont ouvertes depuis septembre 2022, mais peinent à décoller, avec 38.000 voyageurs annuels. C'est un service gratuit pour ceux qui ont un billet de TER et un euro de plus pour ceux qui ont un abonnement mensuel.

Aux heures de pointe il y a des cars toutes les demi-heures entre 6h et 9h puis 16h et 19h. Il y a aussi plus d'allers-retours. Une vaste campagne d'information et de communication sur ces lignes de car va être lancée dans les prochains jours, avec information aux habitants, distribution de centaines de flyers.

La navette part de Guebwiller et emmène les voyageurs jusqu'en gare de Bollwiller © Radio France - Guillaume Chhum

"On veut lutter contre l'autosoliste et on veut que les gens qui vont en voiture à la gare puissent profiter des navettes. Nous sommes compétitifs, avec 45 minutes du centre de Guebwiller au centre de Mulhouse, avec un coût moindre avec les abonnements," souligne Gilles Frémiot, élu de la Région Grand Est en charge des transports.

Secteur enclavé, en attendant le retour de la ligne SNCF entre Guebwiller et Bollwiller

La vallée de Guebwiller est un secteur enclavé. Il est difficile de se passer de sa voiture pour aller à Colmar ou Mulhouse. Depuis de nombreuses années, les habitants et les élus réclament la réouverture de la ligne SNCF Guebwiller-Bollwiller pour pouvoir rejoindre en train Colmar et Mulhouse. La fermeture officielle pour les voyageurs c'était le 15 mars 1969.

"Il y a 40.000 habitants dans le secteur, avec l'enclavement pour les transports en commun. Je milite le retour du train, mais il faut, en attendant, améliorer le transport par bus. Ce mode de transport permet efficacement de se rendre à la gare de Bollwiller sans voiture" explique Francis Kleitz, le maire de Guebwiller.