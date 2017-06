Rennes à 1H25 de Paris : déjà une longue histoire avec le TGV

Dimanche 2 juillet 2017 Rennes sera à 1H25 de Paris par la Ligne à Grande Vitesse. La Bretagne et le TGV c'est une histoire de près de 30 ans; en 1989 le Train à Grande Vitesse mettait Rennes à 2 heures de la capitale.

Près de 30 ans séparent ces deux dates : le 24 septembre 1989, le TGV atlantique met Rennes à 2 heures de Paris. Le maire de l'époque Edmond Hervé s'en félicite : " Nous avons avec le TGV des atouts supplémentaires pour nous adresser à notre pays et avoir notre place au niveau international" .

Le 2 juillet 2017, la capitale de la Bretagne sera à 1H25 de la capitale de la France. Il faut remonter au milieu des années 90 pour que les premières études techniques de la LGV Bretagne-Pays-de-la-Loire soient réalisées sur la ligne à grande vitesse. La déclaration d'utilité publique est prise en 2007. C'est ensuite un chantier pharaonique qui s'organise avec 214 kilomètres de ligne nouvelle entre Rennes et Le Mans, 5000 personnes mobilisées au plus fort du chantier et 3,4 milliards d'euros d'investissements. Pour les 2 partenaires, SNCF Réseau et Eiffage, c'est l'un des plus grands projets ferroviaires européens de ces dernières années qui est construit. C'est un financement public-privé qui est à l'origine du projet.

A LIRE : la LGV Bretagne testée en conditions réelles.