Rennes : après le métro, des trambus à l'horizon 2027

"C'est une étape importante car maintenant nous allons pouvoir rentrer dans le coeur des projets" se satisfait Valérie Faucheux, adjointe à la ville de Rennes déléguée aux mobilités et aux déplacements. Le programme d'aménagements et les enveloppes financières de deux des quatre futures lignes de trambus de la Métropole sont désormais votées et les études, plus fines et plus poussées, vont pouvoir commencer.

ⓘ Publicité

Des bus électriques sur des voies dédiées

Les trambus, ce seront des bus électriques qui relieront la première couronne de la Métropole via le centre ville de Rennes sur trois des quatre lignes. Ils seront adossés aux parking relais existants mais aussi à de nouveaux ainsi qu'aux lignes de métro et à des pistes cyclables.

ils auront, en partie, des voies réservées ( 30 à 60%) et desserviront, à terme, une centaine de stations pour un total de 55 kilomètres. "Il s'agit d'un transport efficace puisque la fréquence en heures de pointe sera de 4 à 8 minutes et que les trambus circuleront de 5h30 le matin jusqu'à 0h30 " explique Valérie Faucheux.

La carte des futures 4 lignes de trambus de Rennes Métropole - Rennes Métropole

Les programmes des 2 premières lignes votés

Le conseil municipal de Rennes s'est penché ce lundi sur les deux premières lignes.

La ligne T1 reliera La Plesse/Grand Quartier (Saint-Grégoire) à la zone artisanale Saint-Sulpice. Avec une fréquentation estimée à 34 000 voyages par jour, elle devrait être la plus fréquentée. Elle comportera trente stations sur 13 kilomètres. La ligne T2 desservira, elle, 32 stations sur 14 kilomètres entre Vezin-le-Coquet et Cesson-Sévigné. Pour la ligne T1, la ville de Rennes prévoit une enveloppe financière de 1 117 000 euros TTC et pour la T2, 682 000 euros. Le projet global des quatre lignes est estimé à 200 millions d'euros. Les deux autres lignes, dont les programmes et enveloppes financières seront votés en novembre, relieront Chantepie à Saint-Grégoire et Saint-Jacques-de-la-lande à Bruz.

Meilleur pour l'environnement et pour le budget

"Ces lignes sont nécessaires car les transports représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre, les mobilité sont donc une solution pour lutter contre le réchauffement climatique. La deuxième raison, c'est l'inflation et la forte augmentation des prix du carburant. Donner des alternatives aux habitants, c'est aussi réduire leurs charges contraintes sur leur budget" explique l'adjointe déléguée aux mobilités, Valérie Faucheux,