Rennes, Bretagne, France

C'est au nom de l'enjeu de santé publique que représente la lutte contre la pollution de l'air que la préfecture d'Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole ont décidé d'un nouveau dispositif pour les pics de pollution. A partir d'octobre 2018, au quatrième jour d'un pic de pollution de l'air, les véhicules sans vignette CRIT'Air ne pourront plus rouler à Rennes intra-rocade; la rocade elle-même n'étant pas concernée par la mesure. A partir du sixième jour de forte pollution, les véhicules munis de vignettes de catégories 4 et 5, ne pourront plus circuler non plus dans Rennes.

Un peu plus de 6 mois pour se procurer la vignette CRIT'Air

Ces vignettes peuvent être commandées sur un site internet gouvernemental. Elles coûtent 4,18 €. Ce sont les mêmes qui servent à circuler en région parisienne, ou encore à Grenoble, Lille ou Toulouse, durant les pics de pollution de l'air. Les voitures datant d'avant le 1 janvier 1997 ne peuvent y prétendre. Les automobilistes qui rouleraient sans vignette ou avec une vignette de la mauvaise catégorie, pendant une période d'interdiction, s'exposeraient à une amende allant de 68 à 135 euros.