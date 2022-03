Rennes : avant le coup d'envoi de la ligne b du métro, un imposant exercice de sécurité civile ce jeudi

Alors que la mise en service de la ligne b du métro de Rennes métropole (Ille-et-Vilaine) est toujours programmée entre fin avril et fin mai, un exercice de sécurité civile d'ampleur est prévu ce jeudi 24 mars. Pompiers, Samu, CHU notamment seront mobilisés sur un incendie fictif dans une rame.

Un exercice de sécurité civile d'ampleur aura lieu ce jeudi 24 mars sur la future ligne b du métro de Rennes métropole dont la mise en service est toujours programmée entre fin avril et fin mai. Entre 13h et 19h, un incendie sera simulé dans une rame de métro lors de son passage dans un tunnel. D'importants moyens humains et matériels seront mobilisés explique la préfecture d'Ille-et-Vilaine dans un communiqué : pompiers du SDIS 35, Samu, Agence régionale de santé, CHU, les policiers de la sécurité publique, les associations de protection civile ou encore les figurants.

L'opération se déroulera aux abords des stations Les Gayeulles et Gros Chêne. Les riverains ne doivent pas s'inquiéter de cet important déploiement de forces pendant plusieurs heures.

A LIRE : les pompiers dans le tunnel de la future ligne b du métro pour un incendie fictif