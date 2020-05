Rennes : Écologistes et Insoumis veulent la fin du vol Rennes-Lyon

Ils ont publié un communiqué à quelques heures d'intervalle : la France insoumise et la liste écologiste pour la mairie de Rennes dénoncent le fonctionnement de l'aéroport Rennes-Bretagne : dans leur viseur notamment, la liaison entre Rennes et Lyon, jugée inutile.

Quelques heures après l'annonce officialisant la date du second tour des municipales, il régnait déjà un air de campagne municipales à Rennes. La liste écologiste "Choisir l'écologie pour Rennes" et la France Insoumise de Rennes Métropole ont chacune envoyé un communiqué montrant du doigt l'aéroport de Rennes Bretagne à Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).

Les vols intérieur dans le viseur

Dans leur viseur, les vols intérieurs, et notamment celui entre Rennes et Lyon, opéré tous les jours (hors samedi) par EasyJet ou par Air France. Si le temps de vol n'est que d'1h20, la France Insoumise souligne que "le trajet Rennes-Lyon est réalisé en 4H en train quand il faudra près de 3H pour relier le cœur de Rennes au centre de Lyon en avion (1H30 de vol puis 1H30 de route et attentes diverses)". Combat partagé par les écologistes, qui ajoutent qu'"en matière d’émissions de gaz à effet de serre, le trajet en avion émet 70 fois plus de CO2 que le train".

Mathieu Theurier, candidat EELV à Rennes © Radio France - Justine Sauvage

"Les vols Rennes-Lyon ne doivent pas reprendre", assènent Matthieu Theurier et Priscilla Zamord, les deux têtes de liste écologistes, qui appellent à "une suppression des lignes intérieures pour lesquelles il existe une alternative efficace en train", mesure partagée par les Insoumis. La branche rennaise de LFI, souhaite limiter les projets d'agrandissement de l'aéroport. "Les financements locaux et régionaux pleuvent sur l'aéroport de Rennes-St Jacques, il est temps de les réorienter vers des activités économiques respectueuses de l'environnement", conclut le communiqué.

Enora Le Pape va mener la liste pour la France Insoumise aux élections à Rennes. © Radio France - Benjamin Fontaine

Avec 23,37%, Matthieu Theurier, le candidat écologiste s'est classé en deuxième position lors du premier tour des élections municipales, sept points derrière la maire Nathalie Appéré, arrivée en tête. Il est qualifié pour le second tour. Enora Le Pape, de La France insoumise a elle pris la cinquième place, avec 7,54% des suffrages.