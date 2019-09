Rennes "en mode zen" : pas de voitures ce week-end en centre-ville

La ville de Rennes renouvelle samedi 28 septembre et dimanche 29 septembre l'opération "coeur de ville en mode zen". La circulation des véhicules à moteur sera interdit du samedi midi jusqu'au dimanche soir. Le centre ville sera réservé aux piétons et aux cyclistes. Des animations sont prévues.

"Coeur de ville en mode zen", c'est le nom de l'opération que renouvelle la ville de Rennes pour la deuxième année ce week-end du 28 et 29 septembre. L'hyper-centre sera fermé à la circulation des véhicules à moteur (bus du réseau STAR compris); une dérogation a été accordée pour les riverains et les commerçants. Samedi les bus et métros seront gratuits, cette fois-ci dans le cadre du plan de soutien aux commerçants du centre-ville touchés par les actions des gilets jaunes.

Le plan de circulation ce week-end - Ville de Rennes capture Google

Des animations au programme

De nombreuses animations gratuites sont prévues samedi et dimanche sur des sites qui seront végétalisés. Par exemple samedi sur le parking Vilaine, une architecture gonflable sera visitable, un jeu de pistes, un jeu vidéo et du cinéma en plein air en soirée (projection du film "Retour vers le futur"). Des croisières urbaines sont organisées toutes les 20 minutes au départ du jardin des confluences de 14h à 18h ou encore des spectacles musicaux et atelier d'impression place du Champ-Jacquet et place de la Parcheminerie. Dimanche matin, yoga et pilates prendront place sur le parking Vilaine et ou encore une sieste musicale à 14h place de la Parcheminerie ou la place du Champ-Jacquet transformée en terrain de jeux.

L'avenir du centre-ville

Cette opération "coeur de ville en mode zen" est l'occasion pour la municipalité d'engager une réflexion sur les futurs grands chantiers du centre-ville en prévision notamment de la mise en service fin 2020 de la ligne B du métro et de la restructuration du réseau des bus. La place de l'eau et de la nature, les cheminements piétons, le dynamisme commercial, autant de sujets pour les dix prochaines années dans le centre-ville.

