Rennes : l'aéroport sera fermé pendant tout le mois de mars 2020

Rennes

Plus aucun avion ne décollera ou n'atterrira de l'aéroport de Rennes en mars 2020. Le trafic sera interrompu pour permettre une rénovation complète de la piste. L'enrobé sera renforcé et le balisage revu pour accueillir des avions gros-porteurs, comme des Boeing 777 et 767 notamment pour le fret. C'est la région Bretagne, propriétaire de la structure aéroportuaire, qui engage ces travaux. Le mois de mars est un mois creux pour le trafic précise Gilles Tellier, le directeur de l'aéroport.

Certains vols pourraient être déroutés vers d'autres plates-formes comme à Dinard, Nantes ou Lorient - Gilles Tellier directeur aéroport de Rennes

Nouveau parking

Des travaux d'extension du parking public ont commencé le mois dernier. 450 nouvelles places doivent être réalisées d'ici l'été pour éviter ainsi la saturation et les stationnements sauvages aux abords de l'aéroport sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande. A cela se rajoute la ligne de bus chrono C6 mise en service cette semaine avec un arrêt près de l'aérogare.

L'envol de l'aéroport

L'aéroport de Rennes-Saint-Jacques a accueilli plus de 850 000 passagers en 2018 avec une croissance annuelle de 13% et souhaite atteindre les 2 millions de clients à l'horizon 2035. Ce développement est remis à l'ordre du jour depuis l'abandon du projet d'aéroport international de Notre-Dame-des-Landes, entre Nantes et Rennes.