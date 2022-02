Rennes : la gare pourra accueillir un tiers de trains en plus grâce à cette innovation

Faire grimper la capacité de la gare de Rennes de 30%, c'est l'objectif de cette innovation détaillée par SNCF réseau, ce mercredi 2 janvier : un nouveau système de signalisation unique en France. Il permettra, à partir de mi-2023, à deux trains de se garer simultanément le long du même quai.

Coût du projet : 12,3 millions d'euros

Une partie des nouveaux signaux sont déjà installés sous la gare surélevée, d'autres seront accrochés à des portiques qui devraient apparaître au courant du mois de mars. "Il y a des installations physiques, mais il faut penser que pour gérer les circulations il y a des postes de signalisation et circulation qui feront l'objet de modifications lourdes", explique Anne Henry, pilote d'opérations pour SNCF réseau.

Le projet se veut plus rapide et économique par rapport aux autres options pour augmenter le trafic dans la gare. "On pourrait très bien ajouter un nouveau quai en gare de Rennes sauf que ce sont des opérations qui coûtent cinq à dix fois plus cher", selon Maxime Boisson, le directeur du projet pour SNCF réseau