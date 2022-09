Rennes : une semaine après son lancement, la ligne b du métro est encore en rodage

Une semaine après sa mise en service, la ligne b du métro de Rennes (Ille-et-Vilaine) n'est pas encore à son niveau optimal. Elle n'est pas non plus entrée dans le quotidien des habitants de l'agglomération. Par exemple, le parc-relais de Saint-Jacques Gaité est quasi vide.

Le 20 septembre 2022, la ligne b du métro de Rennes métropole était mise en service au terme de près de 8 ans de travaux. Traversant l'agglomération en intra rocade, de Saint-Jacques-Gaité à Cesson-Via-Silva, en passant par le centre-ville de Rennes et la gare, la ligne b de 14 kilomètres et 15 stations est la première à utiliser le Cityval du constructeur Siemens. Son accès a été gratuit pendant 6 jours, jusqu'à dimanche. Selon Keolis et Rennes métropole, plus de 600.000 passagers l'ont fréquenté pendant cette séquence d'accès gratuit.

Un couac samedi

Samedi 24 septembre, vers 13h, la ligne b a été mise à l'arrêt. Une rame est tombée en panne alors qu'elle se dirigeait vers la station Cesson-Via-Silva. Elle a du retourner au garage atelier afin de vérifier son système de guidage. Le trafic a pu reprendre partiellement en début d'après-midi puis intégralement à 16h. Des incidents qui risquent de se renouveler dans les semaines à venir car la ligne b est en rodage, un rodage qu'avait connu en son temps la ligne a.

Un parking relais quasi vide

Deux des trois-parcs-relais ont ouvert aussi le 20 septembre notamment celui de Saint-Jacques Gaité, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Il s'agit d'un bâtiment futuriste, conçu par l'architecte Nantais Tetrarc, qui comporte 800 places voitures en aérien et 200 places vélos, le tout sur sept niveaux. Une semaine après son ouverture, il est très peu fréquenté. Six des sept étages sont quasi vides. "Il était plutôt sympa, c'est propre, c'est agréable, c'est clair" estime Didier, un habitant de Saint-Jacques-de-la-Lande "c'est surtout très facile de se garer. On l'a payé, ça serait bien que ça serve à quelque chose".

Pour l'instant, il y a de la place, pour l'instant seulement. Les parcs-relais actuels, comme Villejean-Université ou Fréville, sont très pleins. Peut être que ce nouveau parc-relais va les désengorger - Céline, habitante de Bruz

Le parc relais Saint-Jacques Gaité quasi vide une semaine après son ouverture © Radio France - Loïck Guellec