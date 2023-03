Rennes : la ligne b du métro chauffe 112 logements

Plus de 30kms de petits tuyaux d’eau ont été installées dans la dalle et les parois verticales des quatre stations concernées

5 immeubles chauffés

Le métro à Rennes ne fait pas que transporter les habitants, il les chauffe aussi.

ⓘ Publicité

Grâce à la géothermie et la chaleur captée à 25 mètres de fond, 112 logements et 1.000 mètres-carrés de bureaux sont chauffés quasi-gratuitement, dans cinq immeubles situés au-dessus de quatre stations profondes, Sainte-Anne, Jules Ferry, Saint-Germain et Cleunay.

Les deux immeubles situés au dessus de la station Cleunay chauffés par la géothermie du métro © Radio France - Eric Bouvet

30kms de tuyaux dans les parois

Grâce à des dizaines de kilomètres de serpentins d’eau insérés dans le béton des parois basses des stations, le système permet, via un réseau de canalisations, de chauffer les immeubles construits au-dessus. À Cleunay par exemple, il y en a deux (54 logements en tout), chauffés par une chaufferie commune, où se trouve la pompe à chaleur.

Le système de récupération de chaleur de la ligne b du métro, pour chauffer les immeubles au-dessus - Esther Lann-Binoist - Rennes Métropole

Pensé il y a 15 ans

Ce système « couvre 80% des besoins de chauffage des habitants » des immeubles, explique Vincent Tournedouet, Responsable Service Métro Investissements Transports chez Rennes Métropole. Le reste étant géré par une chaudière au gaz d’appoint. L’énergie est donc quasi-gratuite pour les habitants, « hors le faible coût de maintenance du réseau ». Et « le rendement est proche de 100% », selon Élisabeth Gonçalves, chargée du développement des énergies renouvelables et des innovations énergie à Rennes Métropole. La difficulté c’est que « ça se pense très en amont, 10-15 ans avant la construction ».