Rennes : la ligne b du métro sera mise en service le 21 décembre 2020

C'est officiel. La ligne b du métro de Rennes sera mise en service le lundi 21 décembre 2020. A partir de juin 2020, six mois de tests et d'homologation seront organisés sur l'ensemble de la ligne. Objectif, 100.000 voyageurs par jour.

Rennes, France

La ligne b du métro de Rennes sera mis en service le lundi 21 décembre 2020. Le président de Rennes Métropole Emmanuel Couet (PS) en a fait l'annonce ce jeudi matin au cours d'une conférence de presse. Les délais sont respectés. Cette deuxième ligne reliera Saint-Jacques-Gaieté à Cesson-Via Silva en passant par le quartier de Cleunay, le centre-ville de Rennes (Gares, Saint-Germain, Sainte-Anne) et le quartier de Maurepas. En tout 15 stations, 14 kilomètres de voie dont 8 en souterrain.

100.000 voyageurs par jour

Les travaux dans les stations seront terminés début juin, mais six mois de tests et d'homologation seront ensuite obligatoires avant l'autorisation définitive des services de l'Etat. Des portes ouvertes sont prévues lors du week-end du 27 et 28 juin 2020 dans la station Sainte-Anne. Le coût de la ligne b est de 1 milliard 318 millions d'euros. Ce sont en tout 100.000 voyageurs qui l'emprunteront quotidiennement. Comme la ligne a mise en service en 2002, la ligne b sera entièrement automatique avec du matériel roulant bénéficiant des dernières technologies.

Pour aller plus loin : EN IMAGES - A Rennes, au coeur de la future station Sainte-Anne