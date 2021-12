Rennes : la mise en service de la ligne b du métro aura lieu entre fin avril et fin mai 2022

L'inauguration était, à l'origine, prévue pour l'automne 2020. Plusieurs fois reportée en 2021, sans annonce précise de date, la mise en service de la ligne b du métro rennais a souffert de nombreux retards cette année, jusqu'à être annoncée pour "début 2022". Cette fois, ça y est. Huit ans et demi après le début des travaux, en janvier 2014, la ligne b sera accessible entre fin avril au plus tôt et fin mai 2022 au plus tard, annonce ce mercredi le patron de Siemens mobility, Laurent Bouyer. Une mise en service qui intervient après une longue phase d'essais techniques.

Près de deux ans de retard

Ce retard de près de deux ans par rapport à la date initiale est dû à la crise sanitaire, selon Laurent Bouyer, président de Siemens mobility France, qui parle d'une "sous-estimation" des difficultés rencontrées. La technologie de rames à pneus sur voie en béton est une première mondiale et a nécessité la venue d'experts internationaux. Ce qui fait que les essais sur les rames, démarrés en 2017, ont pris du temps.

Les 15 stations seront donc accessibles dans quelques mois. Toutes les informations pratiques sur cette ligne b et le réseau star sont à retrouver sur star2022.fr.

Le réseau star "avant/après" est consultable ici.