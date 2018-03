Rennes, Bretagne, France

En route vers la voiture autonome

Du 14 au 18 mars, Rennes accueille InOut, un événement international pour s'interroger sur la manière dont le numérique peut concrètement révolutionner les déplacements. Parmi ces nouvelles formes de mobilité, on parle beaucoup du véhicule autonome sur lequel travaille ID 4 Car.

Se déplacer sans conducteur, c'est déjà possible

Les constructeurs et équipementiers y travaillent depuis des années (une navette autonome pourra d'ailleurs être testée durant le salon InOut). Il existe déjà des véhicules avec des fonctions autonomes et des tests sont réalisés en conditions réelles de circulation, y-compris en France. Il y va de la sécurité sur les routes, puisque selon Serge Capitao, 80% des accidents sont dus à des erreurs humaines.

La science-fiction bientôt réalité

Reste qu'aujourd'hui, un véhicule autonome n'est pas encore commercialisable. Un véhicule dos à la route, ce n'est pas "avant 2022 pour les plus optimistes" selon Serge Capitao, "pas avant 2040-2050" pour les plus pessimistes. Mais la transition se fera progressivement selon le directeur d'ID 4 Car, avec d'abord des voies dédiées. Il abordera le sujet lors du salon InOut (programme In pour les professionnels programme Out).