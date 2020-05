Rennes : le chantier de la deuxième ligne de métro reprend, doucement

La livraison de la ligne b du métro rennais n'aura pas lieu avant le printemps 2021. Les deux mois de mise à l'arrêt vont être longs à rattraper. "Ce n'est pas en deux mois que cela se fera, mais en plusieurs mois, car le chantier, ne reprend que très lentement, avec des conditions sanitaires strictes " précise Thierry Courau, le directeur de la communication de la SEMTCAR, la société publique qui gère le chantier. Pour faire appliquer les gestes barrières et maintenir une certaine distance entre les ouvriers, les effectifs sur le chantier sont beaucoup moins nombreux.

Les travaux étaient pourtant bien engagées, comme dans la station de la Mabilais, qui devait être livrée le 2 juin. Ce ne sera évidemment pas le cas. Ici une poignée d'ouvriers est revenue depuis quelques jours pour poser le granit sur les escaliers, régler les escalators ou encore installer le mobilier urbain. Après deux mois de chômage partiel Romain, est de retour sur le chantier. "ça fait du bien d'être là, ça commençait à être long d'être la maison". Comme tous, il porte masques, et gants. Il travaille dans une ambiance moins bruyante que d'habitude.

On n'entend plus les meuleuses et les perceuses, là c'est une reprise en douceur.