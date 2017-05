Rennes : l'imposant chantier de la gare se visite

Le chantier de la gare ouvre ses portes à cinquante jours de l'arrivée des premiers TGV de la ligne à grande vitesse. Il devrait se poursuivre jusque fin 2018 pour les bâtiments et fin 2019 pour l'aménagement paysager extérieur.

A mi-chantier, les principales démolitions sont achevées et les grands éléments de structure sortent de terre. Le public peut ainsi avoir une idée de la nouvelle gare, découvrir l'imposante transformation et s'offrir, en plus, une vue sur la ville. La visite commence par la future salle des arrivées et se termine sur la passerelle qui va relier les parvis nord et sud.

Le futur pôle multimodal d'échanges commence à sortir de terre © Radio France - Brigitte Hug

Le parcours dure une trentaine de minutes. Six étapes avec les explications de guides "experts" de la SNCF et de Rennes Métropole. Pas superflu, vu la complexité du chantier. Il n'est pas inutile d'ailleurs de passer par l'exposition et la visite virtuelle des lieux. "Impressionnant!", "Imposant! "Titanesque!". Les adjectifs fusent pour qualifier ce chantier hors norme.

La visite guidée par des "experts" de la SNCF et de Rennes Métropole © Radio France - Brigitte Hug

Le chantier de la gare est accessible, ce dimanche, de 11h à 16h