Rennes : le succès des cours de vélo pour adultes

Les cours pour adultes connaissent un grand succès à Rennes depuis quelques mois et la fin du confinement. L'association Roazhon Mobility en propose depuis 2015 et n'avait jamais vu autant de monde.

Aujourd'hui elles sont trois débutantes sur la grande place derrière la Cité judiciaire. Pas de voiture et très peu de piétons, c'est l'endroit idéal pour se mettre en confiance. Parmi les participantes au cours de Roazhon Mobility, Mariama. Cette Rennaise de 34 ans n'avait jamais appris à faire du vélo, mais après deux essais elle est conquise.

"C'est cool ! Je pensais pas pouvoir réussir, mais finalement ça va." Ne pas savoir faire de vélo était devenu handicapant pour elle. Elle a eu le déclic lors de vacances entre amis. "Une fois ils ont proposé une balade à vélo, sauf que je ne savais pas en faire. Ça m'a donné le déclic et l'envie d'en faire."

Un succès grandissant

Comme elle, beaucoup d'autres ont d'abord besoin d'être rassurés selon le moniteur Thomas Lejeune. "On y va étape par étape : l'équilibre puis la maîtrise du vélo, le poids, la géométrie ..." Des inquiétudes légitimes quand on apprend le vélo à l'âge adulte. "On se demande si on va y arriver, si on va tomber. Il faut prendre sur soi, entre la peur de la chute et du regard des autres." Mais selon Thomas Lejeune, une fois que le premier pas pour se lancer est fait, ça se passe plutôt bien. "Après deux ou trois séances ils arrivent à maîtriser le vélo."

Thomas Lejeune reconnaît que le succès est grandissant, encore plus après la période de confinement. "On a vraiment senti le besoin des gens de se remettre au vélo, de se rassurer, à Rennes il y a quand même beaucoup d'aménagements pour faire du vélo." A tel point que l'association a rajouté des créneaux en semaines. Au mois de juin, Roazhon Mobility a donné des cours à plus de 90 adultes.

Infos pratiques

La vélo-école de Roazhon Mobility donne des cours pour adulte le samedi, et en semaine sur demande. La première séance est gratuite. Retrouvez les tarifs et les différents modules ici.