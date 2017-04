A Rennes, le tunnelier creuse à nouveau la ligne B du métro mais avec plus de précautions

Depuis mardi, le tunnelier Elaine a repris sa course dans le sous-sol de Rennes pour creuser la ligne B du métro. Le chantier était à l'arrêt depuis 5 mois suite à l'effondrement du sol dans un magasin de la rue de Saint-Malo. La Semtcar a mis en place des nouvelles mesures de précaution.

Le 19 novembre dernier, le plancher du magasin de déstockage Noz s'est effondré, rue Saint-Malo, en plein cœur de Rennes. En cause : un tassement de terrain au passage du tunnelier qui creuse la ligne B du métro. Le chantier a immédiatement été stoppé le temps d'évaluer les dégâts et de mettre en place de nouvelles mesures de précautions pour la suite du creusement. Elaine a repris son travail mardi 4 avril après 5 mois d'arrêt et a avancé de 12 mètres en une seule journée.

Des évacuations préventives et un maître d'oeuvre sur place 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Pour éviter tout nouvel arrêt du chantier, la Semtcar, le maître d'oeuvre du chantier, a décidé de renforcer certaines mesures de sûreté. Ainsi des logements de la rue de L'Hôtel Dieu notamment seront évacuer par précaution dans les prochains jours au moment du passage du tunnelier. "Ce seront des évacuations de quelques heures normalement", explique Xavier Tirel, le directeur général de la Semtcar sur France Bleu Armorique. "Désormais un maître d'oeuvre sera aussi sur le chantier même 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec la possibilité d'arrêter le chantier immédiatement en cas de soucis" poursuit Xavier Tirel. Au delà de ces mesures de précautions, on a aussi adapter la machine et sa conduite.

"L'assurance devrait couvrir les frais supplémentaires" Xavier Tirel, le directeur général de la Semtcar

L'arrêt du chantier entraîne des frais supplémentaires, "pris en charge par l'assurance Tout Risque Chantier" assure Xavier Tirerl. Quant à ce que cela coûte exactement? "Le chiffrage est en cours, il est réalisé par un expert" explique le directeur général de la Semtcar. Il explique aussi que 5 mois d'arrêt ne signifient pas 5 mois de retard pour la livraison du chantier. La ligne B du métro de Rennes devrait être livrée "dans le second trimestre de 2020".

En attendant, la Semtcar organise des portes ouvertes les 14 et 15 octobre prochain dans ses ateliers pour faire découvrir aux usagers les nouvelles rames de métro, construites actuellement à Vienne en Autriche.