Rennes : le vélo électrique à hydrogène l'une des stars du festival "IN OUT" des mobilités

Le festival "IN OUT" des nouvelles mobilités a ouvert ses portes jeudi au Couvent des Jacobins à Rennes. Deux journées grand public sont prévues samedi et dimanche sur l'esplanade de Gaulle.

Le vélo électrique à hydrogène présenté au festival "IN OUT" à Rennes

Rennes, France

Le festival "IN OUT" de Rennes réunit jusqu'au dimanche 31 mars professionnels et grand public autour des nouvelles mobilités. Samedi et dimanche un village ouvrira ses portes gratuitement sur l'esplanade de Gaulle où les visiteurs, petits ou grands, pourront tester une navette autonome sans chauffeur, des trottinettes, des rollers ou encore le vélo électrique à hydrogène.

100 kilomètres d'autonomie

Ce vélo électrique à hydrogène est conçu par l'entreprise Pragma industries situé à Biarritz et fonctionne avec une pile à combustible. "Il a deux avantages majeurs, en 2 minutes vous chargez 30 grammes d'hydrogène et cela vous offre une autonomie d'une centaine de kilomètres" explique Christophe Bruniau chargé du développement commercial. Les vertus de l'hydrogène sont nombreuses argumente Sébastien Ramos délégué régional d'Engie "l'énergie renouvelable ne peut pas toujours être consommée quand elle est produite et donc on doit la stocker et on peut la stocker sous forme d'hydrogène. Quand on utilise l'hydrogène, on rejette zéro particule".

Déjà commercialisé

Ce vélo est déployé actuellement pour les agents de collectivités locales comme Saint-Lo, Cherbourg, Chambéry par exemple. D'autres villes sont sur les rangs pour cette nouvelle mobilité propre. D'ici 2021, le vélo électrique à hydrogène devrait être commercialisé pour le grand public à des prix de départ oscillant entre 3500 et 4000 euros.

Deux journées grand public samedi et dimanche © Radio France - Loïck Guellec

En savoir plus : le site du festival "IN OUT"